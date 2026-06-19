В Калужской области сбили восемь беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Калужской области. Об этом в «Максе» сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО уничтожены еще восемь беспилотников над территорией Боровского, Износковского, Кировского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — отметил он.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. По его словам, атаки дронов продолжаются, и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.