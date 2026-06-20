Российский бензовоз увернулся от дрона ВСУ за секунду до столкновения

В интернете распространилась видеозапись, на которой водитель бензовоза сумел уклониться от удара беспилотного летательного аппарата ВСУ. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал DONTSTOPWAR.

На записи видно, как дрон самолетного типа движется на низкой высоте прямо по направлению к грузовику. В критический момент водитель совершает маневр, резко съезжая на обочину, благодаря чему БПЛА пролетает мимо цели. Съемка велась из автомобиля, ехавшего позади бензовоза.

По версии издания «Военное дело», объектом на видео является дрон-камикадзе модели Hornet.

С весны 2026 года в средствах массовой информации начали появляться сообщения о том, что Вооруженные силы Украины начали использовать новый тип беспилотников, которые осуществляют атаки на объекты в глубоком тылу России. Аппараты Hornet бесшумны и оснащены искусственным интеллектом, что позволяет им отчасти автономно находить и поражать цели. Уникальные особенности этих БПЛА, их технические характеристики и возможные последствия их атак для хода специальной военной операции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС России начали использовать дрон-камикадзе «Гербера-2» для ударов по целям в Киеве.