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Армия

Над Севастополем сбили четыре беспилотника ВСУ

Развожаев: в Севастополе ПВО сбила четыре БПЛА, пострадавших нет
Inna Varenytsia/Reuters

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, вражеские дроны уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринского района.

«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — написал Развожаев.

Глава города призвал жителей соблюдать меры осторожности, укрыться в безопасных местах и не выходить на открытые пространства. Военные продолжают отбивать атаки, используя разные виды вооружений, в том числе стрелковое оружие, добавил губернатор.

До этого Развожаев сообщил, что пиротехники МЧС обезвредили боевую часть украинского дрона, который упал на крышу многоквартирного жилого дома. Беспилотник вывозят на полигон для уничтожения. Жители дома возвращаются в квартиры, уточнил губернатор.

Ранее беспилотники атаковали паром в Керченском проливе.

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