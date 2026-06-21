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Армия

Российские войска продвигаются в Красном Лимане

МО РФ: российские войска продвигаются в северо-западной части Красного Лимана
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские войска продвигаются в северо-западной части Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые отряды 25-й армии совместно с подразделениями 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и зачистили 53 здания.

Кроме того, за сутки в городе уничтожены более 30 украинских боевиков, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса, добавили в Минобороны.

До этого в Минобороны сообщали, что российская армия вышла на северо-западную окраину Красного Лимана. Под контроль взяты Северный, Центральный, Коммунальный и Южный районы. Штурмовики ведут наступление в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества.

Красный Лиман является крупным административным центром и железнодорожным узлом, контроль над которым открывает российской армии путь на Славянск и Краматорск.

Ранее военный эксперт высказался о темпах продвижения ВС РФ в зоне СВО.

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