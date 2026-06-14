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Армия

Российские войска заняли несколько районов Красного Лимана

МО РФ: российские бойцы вышли на северо-западную окраину Красного Лимана
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российская армия вышла на северо-западную окраину Красного Лимана на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В населенном пункте Красный Лиман Донецкой народной республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами», — говорится в сообщении.

По данным министерства, штурмовики ведут активное наступление в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества Красного Лимана.

За сутки российские военные взяли под контроль в этом населенном пункте 37 зданий, противник потерял более 55 военнослужащих и семь автомобилей, уточнили в российском военном ведомстве.

До этого украинский военный паблик Deep State опубликовал карту боевых действий, на которых обозначил продвижение российских сил в районе Красного Лимана. Город является крупным административным центром и железнодорожным узлом, контроль над которым открывает российской армии путь на Славянск и Краматорск.

Ранее российский командир рассказал о неожиданном для ВСУ маневре в Константиновке.

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