Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Пескову задали вопрос о защите трассы «Новороссия» от атак ВСУ

Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о защите трассы «Новороссия» от ВСУ
Александр Иванов/РИА Новости

Вопросы, касающиеся атак украинских войск на федеральную трассу «Новороссия» в Херсонской области, следует адресовывать министерству обороны РФ. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, планируется ли как-то защищать трассу после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства, поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом», — сказал представитель Кремля.

1 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в районе трассы «Новороссия» отражаются атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, борьбу ведут мобильные огневые группы.

В конце мая глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ осуществляют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе «Новороссия» в районе Бердянска. Украинские военные с БПЛА сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. При этом нет разницы, проезжает мимо автомобиль или проходит пешеход.

Ранее водитель «Камаза» наехал на украинскую мину на трассе «Новороссия».

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!