Пескову задали вопрос о защите трассы «Новороссия» от атак ВСУ

Вопросы, касающиеся атак украинских войск на федеральную трассу «Новороссия» в Херсонской области, следует адресовывать министерству обороны РФ. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, планируется ли как-то защищать трассу после ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства, поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом», — сказал представитель Кремля.

1 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в районе трассы «Новороссия» отражаются атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, борьбу ведут мобильные огневые группы.

В конце мая глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ осуществляют комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе «Новороссия» в районе Бердянска. Украинские военные с БПЛА сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. При этом нет разницы, проезжает мимо автомобиль или проходит пешеход.

Ранее водитель «Камаза» наехал на украинскую мину на трассе «Новороссия».