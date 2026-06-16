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Армия

Украинский военнопленный рассказал, что им обещают отпуск за пленение солдат ВС РФ

Пленный Манкаль: командование обещало отпуск за взятие в плен солдат ВС России
Павел Лисицын/РИА Новости

Рядовой 53-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Манкаль рассказал, что командование обещало своим солдатам отпуск за взятие в плен военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, об этом украинских новобранцев предупредили, когда забрали в часть из «учебки».

«Если возьмете в плен солдат РФ, можете получить отпуск 10-15 суток в зависимости от количества [пленных]», — поделился Манкаль.

Манкаль уточнил, что в учебном центре ВСУ были женщины, которые обучались наравне с мужчинами. Им не делали каких-либо поблажек, хотя некоторые и не выдерживали эмоционального и физического давления.

Накануне попавший в плен военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал, что украинским мобилизованным в одном из учебных центров присваивали номера и запрещали обращаться друг к другу по именам.

По его словам, после прибытия в учебный центр командир потребовал не смотреть ему в глаза и забыть свои фамилии, имена и отчества. Вместо этого мобилизованным присвоили номера, по которым они должны были обращаться друг к другу. Сам Королешин получил номер 100.

Пленный также сообщил, что передвигаться по территории учебного центра мобилизованным разрешалось только в сопровождении конвоя.

Ранее украинский мародер рассказал об ухудшении положения ВСУ в Сумах.

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