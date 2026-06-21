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Армия

Губернатор раскрыл последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили более десяти беспилотников
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Ростовской области в ночь на 21 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более десяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, воздушная атака была отражена в Гукове, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском районах.

Слюсарь сообщил, что, по предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Он отметил, что эти сведения еще будут уточняться.

Губернатор также предупредил, что беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется.

Этой ночью Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, российские военные отражают ее. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что бойцы ВС РФ сбили четыре украинских беспилотника в районе Балаклавы и мыса Фиолент. Чиновник отметил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

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