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Армия

Севастополь подвергся атаке ВСУ

Развожаев: военные отражают атаку дронов ВСУ в Севастополе, сбиты четыре БПЛА
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные отражают ее. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы. Бойцы ВС РФ сбили четыре украинских беспилотника в районе Балаклавы и мыса Фиолент.

Чиновник отметил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Также губернатор призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В ночь на 10 июня дрон ВСУ ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки начался пожар. В огне почти полностью было уничтожено знаменитое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», восстановленное еще в советский период. При этом фрагменты подлинной работы Франца Рубо, хранящиеся в филиале музея, остались неповрежденными.

По словам Развожаева, атака на один из главных символов города-героя была целенаправленной.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

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