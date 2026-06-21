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Армия

В США заявили о беспокойстве Украины ростом применения баллистических ракет Россией

NYT: Украина обеспокоена резким ростом применения Россией баллистических ракет
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Украина обеспокоена резким ростом числа применения баллистических ракет со стороны России. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Россия в 2026 году запускает в среднем 74 баллистические ракеты в месяц. При этом число применений растет ежегодно. Так, в 2023 году РФ запускала в среднем шесть снарядов в месяц, в 2024 году — 28, а в 2025 году — 49, следует из материала.

Журналисты отметили, что около двух третей ракет успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Массовые удары нанесли энергетике республики серьезный ущерб, в связи с чем Киев решил создать собственную баллистическую программу, добавила газета.

18 июня военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о скором появлении у республики баллистической ракеты. По мнению эксперта, «это сказки». Он также допустил, что Киев «выпустит» западную ракету под видом собственной.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.

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