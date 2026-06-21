В США заявили о беспокойстве Украины ростом применения баллистических ракет Россией

Украина обеспокоена резким ростом числа применения баллистических ракет со стороны России. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Россия в 2026 году запускает в среднем 74 баллистические ракеты в месяц. При этом число применений растет ежегодно. Так, в 2023 году РФ запускала в среднем шесть снарядов в месяц, в 2024 году — 28, а в 2025 году — 49, следует из материала.

Журналисты отметили, что около двух третей ракет успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Массовые удары нанесли энергетике республики серьезный ущерб, в связи с чем Киев решил создать собственную баллистическую программу, добавила газета.

18 июня военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о скором появлении у республики баллистической ракеты. По мнению эксперта, «это сказки». Он также допустил, что Киев «выпустит» западную ракету под видом собственной.

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