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Армия

Военный эксперт заявил о неспособности ВСУ сдержать российские войска под Днепропетровском

Марочко: ВСУ даже с усилением не могут сдержать ВС РФ в Днепропетровской области
Oleg Petrasiuk/Reuters

Усиленная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области не может сдержать наступление российских войск. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

»[Президент Украины Владимир] Зеленский бросил большие очень силы для того, чтобы отбить Днепропетровскую область. Действительно, с начала у них было несколько тактических успехов, но потом они полностью потеряли инициативу, поскольку не хватило ресурсов», — сказал эксперт.

По словам Марочко, украинские подразделения не ожидали такого сопротивления со стороны военнослужащих Вооруженных сил России.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что в населенном пункте Просяная в Днепропетровской области ударами фугасных авиационных бомб (ФАБ) уничтожена большая часть украинской группировки. Наибольшие потери понесли остатки 79-й бригады ВСУ, находившиеся в селе.

18 июня российские военные в ходе разведывательных мероприятий обнаружили и применили авиабомбы ФАБ-500 для атаки по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. По информации Минобороны, в результате были уничтожены до 30 украинских военных.

Ранее эксперт рассказал о серьезных проблемах ВСУ с логистикой в Константиновке.

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