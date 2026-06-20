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Армия

В Днепропетровской области ударами ФАБ уничтожена часть группировки ВСУ

ВС России авиабомбами ФАБ уничтожили часть группировки ВСУ в Просяной
Министерство обороны РФ

В населенном пункте Просяная в Днепропетровской области ударами фугасных авиационных бомб (ФАБ) уничтожена большая часть украинской группировки. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, наибольшие потери понесли остатки 79-й бригады ВСУ, находившиеся в селе.

«Там большая часть группировки противника уничтожена ФАБами, в том числе остатки 79-й бригады, которая там находилась», — подчеркнул он.

18 июня российские военные в ходе разведывательных мероприятий обнаружили и применили авиабомбы ФАБ-500 для атаки по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Днепропетровской областях. По информации Минобороны, в результате были уничтожены до 30 украинских военных.

В этот же день воздушно-космические силы России нанесли удары ФАБ-500 и ФАБ-1000 по базам украинских формирований, расположенным в пунктах Сергеевка и Николаевка (ДНР), а также в Краснополье, расположенном в Сумской области.

Ранее военный раскрыл методы ВСУ по удержанию солдат на позициях в Константиновке.

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