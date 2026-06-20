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Армия

Российские войска с помощью ФАБ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Минобороны: Су-34 ударами ФАБ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР
РИА Новости

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических войск (ВКС) России уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, при выполнении боевой задачи в населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр российские войска применили ФАБ-500. В результате были уничтожены пункты управления БПЛА двух бригад нацгвардии Украины, уточнили в министерстве.

В Минобороны добавили, что также ВКС России уничтожили пункт временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии в Николаевке. Для удара применялись ФАБ-1500, уточнили в ведомстве.

Днем 20 июня силовики сообщили, что в населенном пункте Просяная в Днепропетровской области ударами ФАБ была уничтожена большая часть украинской группировки. Наибольшие потери понесли остатки 79-й бригады ВСУ, находившиеся в селе.

Ранее российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ.

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