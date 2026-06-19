«Ситуация для ВСУ станет катастрофической»: в Кремле ответили на удары Киева по Москве

Песков заявил, что рост атак БПЛА связан с провалами ВСУ на фронте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост интенсивности атак украинских беспилотников на Москву связан с катастрофическим положением ВСУ на фронте. Он также отметил высокую эффективность работы российских систем ПВО. Подробнее о том, как Московский регион пережил атаки в последние дни и что ответили на это российские власти, — в материале «Газеты.Ru».

Рост интенсивности ударов украинских БПЛА по Москве связан с катастрофическим для Киева положением дел на фронте, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», — сказал он.

Песков также заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокую эффективность. Он отметил, что атаки продолжаются, ведется работа по ликвидации их последствий, а показатели работы ПВО «высокие, несмотря ни на что».

Песков также заверил, что президента России Владимира Путина проинформировали о налетах БПЛА на Москву.

«Президент получает сводки регулярно, по несколько раз в день, при необходимости – в любое время дня и ночи», – сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что Киев к переговорам не стремится. В свою очередь, ВС России продолжат отвечать на атаки украинской стороны.

«Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», — резюмировал Песков.

Масштабная атака на Москву

Накануне ночью и утром 18 июня Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников.

Тогда мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 194 сбитых дронах на подлете к городу, что стало одной из самых масштабных атак на столицу за последние два года.

Один из БПЛА упал на ТЦ «Садовод», вызвав пожар, также несколько дронов долетели до Московского НПЗ.

По данным властей, в результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек, включая двух детей: в Раменском ранены три человека (в том числе десятилетняя девочка), в Солнечногорске — один мужчина, в Люберцах — двое, в Дзержинском — один, в Котельниках — восемь, среди них трехлетний ребенок. Один человек пострадал в московском ТЦ «Садовод».

Новая атака

ВСУ 19 июня снова атаковали Москву и Подмосковье с применением ударных беспилотников. Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, о повреждении 18 жилых домов.

«В Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе», — уточнил губернатор.

Воробьев также сообщил, что в результате удара БПЛА в Раменском погибла восьмилетняя девочка.

«В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала», — заявил Воробьев.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать помощь семье. Первоначально в его Telegram-канале сообщалось о гибели девочки в Жуковском во время атаки БПЛА накануне, однако позже пост был отредактирован: уточнено, что инцидент произошел 19 июня в Раменском.

Атака на Москву продолжилась и днем 19 июня. Сергей Собянин опубликовал первое сообщение о сбитых БПЛА на подлете к Москве в 12:06 мск. После этого он еще 10 раз сообщал о новых беспилотниках, уничтоженных на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков работают все профильные службы.

С учетом новых атак количество БЛПА, атаковавших Москву с начала суток, достигло 38.

Также украинские бесплотники в течение дня атаковали и другие регионы России. По данным Минобороны с 8:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 216 ударных БПЛА самолетного типа.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.