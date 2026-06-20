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Армия

Появилось видео уничтожения склада беспилотников ВСУ под Харьковом

Минобороны показало кадры удара Су-34М ВКС РФ по складу дронов ВСУ под Харьковом
Валентин Капустин/РИА Новости

Минобороны РФ опубликовало кадры удара самолета-истребителя Су-34М Воздушно-космических сил РФ по складу беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их компонентов на северо-западе Харькова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что склад располагался в северо-западной окраине города. Об уничтожении объекта ранее сообщили в оборонном ведомстве.

На кадрах показано, как истребитель целится в здание и наносит удар.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по важному энергетическому объекту в Харьковской области, который использовался ВСУ.

16 июня Минобороны РФ сообщало, что экипажи воздушно-космических сил России нанесли удары по пунктам дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в ДНР и Харьковской области.

Ранее российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ.

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