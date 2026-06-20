В США опровергли информацию о закрытии Ормузского пролива

Вэнс: США не видят доказательств, что Иран продолжает закрывать Ормузский пролив

США не видят доказательств того, что Иран продолжает перекрывать судоходство в Ормузском проливе. Об этом телеканалу Fox News рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы не видим никаких свидетельств того, что иранцы по-прежнему закрывают Ормузский пролив. Однако на разминирование потребуется некоторое время», — сказал он.

До этого представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что сообщения о закрытии Ормузского пролива не соответствуют действительности.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны США и запуск нового раунда переговоров.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.