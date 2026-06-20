Глава МАГАТЭ сравнил нынешнюю ситуацию с ядерной гонкой холодной войны

В современном мире нет признаков гонки ядерных вооружений, сопоставимой с холодной войной. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью швейцарской газете Le Temps.

По словам гендиректора Международного агентства по атомной энергии, нынешнее положение дел несопоставимо с началом 1980-х годов. Однако, признал Гросси, количество ядерных боеголовок в мире постепенно растет, а некоторые страны задумываются о пересмотре отказа от ядерного оружия.

На этом фоне, подчеркнул глава МАГАТЭ, усилия по установлению режима нераспространения становятся важнее, хотя перспектива ядерного разоружения выглядит отдаленной.

В ходе недавнего саммита G7 американский лидер заявил, что США хотели бы заключить с РФ и Китаем сделку о сокращении ядерных арсеналов. По оценке политолога-американиста Малека Дудакова, Россия на такое соглашение не пойдет.

Ранее в США оценили ядерную мощь России.