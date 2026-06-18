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Политика

В России оценили предложение Трампа сократить ядерные арсеналы 

Аналитик Дудаков: Трамп не сможет договориться с РФ о сокращении ядерного оружия
Evelyn Hockstein/Reuters

Россия и Китай не примут предложение президента США Дональда Трампа о сокращении ядерных арсеналов, поскольку Штаты все больше отстают от Москвы и Пекина в плане развития ядерной триады. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.
 
«США понимают, что отстают в этой сфере, но все равно пытаются с позиции силы диктовать условия и России, и Китаю. Очевидно, что это позиция недоговороспособная, поэтому перспектив и шансов для подобного рода сделок нет абсолютно никаких», — подчеркнул он.
 
Дудаков напомнил, что Штаты сегодня находятся «в позиции отстающих» от России и Китая с точки зрения модернизации и развития ядерной триады. Обновление американского ядерного арсенала, отметил он, «погрязло в бюрократическом аду» и стоит миллиарды долларов.
 
На этом фоне в России и Китая появляется все больше новых средств доставки ядерного оружия, констатировал американист.
 
Трамп 17 июня на пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции заявил, что США заинтересованы в заключении сделки с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.

Ранее сообщалось, что США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.

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