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Армия

Военный раскрыл методы ВСУ по удержанию солдат на позициях в Константиновке

Командир ДЗ: ВСУ не дают сбежать с позиций в Константиновке, минируя пути отхода
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дают своим солдатам уйти с позиций в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), минируя пути отступления. Об этом ТАСС рассказал командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск с позывным ДЗ.

«Единственное, что они делают, они все минируют, причем минируют даже и своих [солдат на позициях], чтобы никуда не пошли», — сказал он.

Военный предположил, что такая тактика удержания личного состава связана с нежеланием ВСУ терять контроль над своими подразделениями.

18 июня Минобороны России сообщило, что российские военные ведут активные наступательные действия в Константиновке, освободив от украинских военных 96 зданий.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска контролируют большую часть города, серьезно продвинувшись в этом районе за последние несколько недель.

Ранее российские военные захватили трофейное оружие в Константиновке.

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