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Армия

Российские военные захватили трофейное оружие в Константиновке

Минобороны показало трофейное оружие ВСУ и шевроны из Константиновки
Sofiia Gatilova/Reuters

Минобороны РФ продемонстрировало трофейное оружие и нашивки, захваченные в ходе боев за Константиновку в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости.

Российские силы продолжают операции в населенном пункте: за последние сутки им удалось освободить 98 зданий и ликвидировать свыше 60 бойцов ВСУ.

Командир штурмовой роты 1465-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным Яриус на видео рассказал, что среди трофеев — пистолеты, различное стрелковое оружие и боекомплекты. Есть образцы иностранного производства. Найдено также оборудование для управления БПЛА и FPV-дронов, которое, по его словам, пригодится и для собственных полетов в будущем.

На видеозаписи также видны захваченные нашивки украинских военнослужащих, среди которых отмечен символ Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Константиновка находится в северной части ДНР, примерно в 55 км от Донецка. Город служил важным логистическим узлом, через который шло снабжение и ротация украинских подразделений в Краматорско‑Славянской зоне. Его взятие должно открыть путь для дальнейшего наступления в направлении Краматорска и Славянска.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР.

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