Почти 100 беспилотников уничтожили в приграничье Курской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 71 раз за сутки применили артиллерию для ударов по приграничным районам Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

Кроме того, в период с 09:00 19 июня до 09:00 20 июня в Курской области уничтожили 97 украинских беспилотников различного типа. 15 раз БПЛА атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, уточнил Хинштейн.

По словам губернатора, в результате украинских атак люди не пострадали.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 20 июня над регионами России в общей сложности сбили 187 беспилотников ВСУ.

17 июня Хинштейн сообщал, что в результате удара ВСУ по автозаправочной станции в Обояни Курской области бывший глава города Сергей Карелов получил несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали 44-летний мужчина и 37-летняя женщина, их доставили в Курскую областную больницу.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.