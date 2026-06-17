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Хинштейн раскрыл личность погибшего при ударе ВСУ по АЗС в Курской области

Хинштейн: в результате удара ВСУ по АЗС погиб бывший глава Обояни Карелов
Telegram-канал Александр Хинштейн

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции в Обояни Курской области погиб бывший глава города Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинтшейн в своем Telegram-канале.

«Человек особого склада характера, его знали, любили, на него равнялись. Его трагическая гибель — по-настоящему невосполнимая утрата», — написал глава региона.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким Карелова.

Об ударе по АЗС Хинштейн сообщил утром 17 июня. В результате налета один человек погиб, еще двое — 44-летний мужчина и 37-летняя женщина — получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения. Пострадавших доставили в Курскую областную больницу.

Еще один удар, по словам губернатора, произошел на автодороге Белица — Коммунар Беловского района. Там дрон атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель. Машина получила повреждения.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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