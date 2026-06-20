План «Ковер» ввели в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

План «Ковер» — это условный сигнал в системе ПВО, означающий требование немедленной посадки или вывода из воздушного пространства всех гражданских судов, кроме военных и поисково-спасательных. Он вводится при появлении в небе неопознанных летающих объектов, ракет или беспилотников для обеспечения безопасности пассажиров.

В 1:14 мск губернатор сообщал, что в области введен режим «беспилотная опасность». Кроме того, введены ограничения работы мобильного интернета.

До этого ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Сочи, Домодедово и Жуковский.

Ранее самолет, летевший из Москвы на турецкий курорт, вернулся в аэропорт из-за неполадки.