Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Севастополе продолжают отражать украинскую атаку

Развожаев: сбиты пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент
Inna Varenytsia/Reuters

Украинскую атаку продолжают отражать в Севастополе, пять беспилотников перехватили в нескольких районах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы... Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал он отметив, что воздушная тревога не отменена.

Предварительно, пострадавших нет. Губернатор призвал граждан оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасности.

Военные ведут работу по уничтожению дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, добавил Развожаев.

В ночь на 20 июня сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Калужской области. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее во время налета на Москву очевидцы заметили новый украинский дрон.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!