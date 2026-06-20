В Севастополе продолжают отражать украинскую атаку

Развожаев: сбиты пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент

Украинскую атаку продолжают отражать в Севастополе, пять беспилотников перехватили в нескольких районах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы... Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал он отметив, что воздушная тревога не отменена.

Предварительно, пострадавших нет. Губернатор призвал граждан оставаться в безопасных местах и не пренебрегать мерами безопасности.

Военные ведут работу по уничтожению дронов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, добавил Развожаев.

В ночь на 20 июня сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Калужской области. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее во время налета на Москву очевидцы заметили новый украинский дрон.