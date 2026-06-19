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Армия

При налете на Москву заметили новый украинский дрон

Во время налета на Москву очевидцы заметили новый украинский дрон «Сичень»
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали новые дроны-камикадзе «Сичень» («Январь») при попытке атаковать Москву. Об этом пишет «Военный осведомитель».

Внешне аппарат напоминает российский БПЛА «Герань». По данным Telegram-канала, в налете приняли участие как минимум шесть украинских «Сиченей».

Дрон представили в апреле. Согласно заявленным техническим характеристикам, «Сичень» несет боевую часть массой 40 килограммов на расстояние до 1400 км. При этом максимальная скорость полета составляет 200 км/ч.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост интенсивности атак украинских беспилотников на Москву связан с катастрофическим положением ВСУ на фронте. Он также отметил высокую эффективность работы российских систем ПВО. Подробнее о том, как Московский регион пережил атаки в последние дни и чем ответили на это российские власти, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ТЭК и ОПК Украины.

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