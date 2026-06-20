В результате атаки БПЛА в Подмосковье погибла восьмилетняя девочка

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале о гибели восьмилетней девочки при пожаре в результате атаки БПЛА.
Воробьев рассказал, что девочка вместе с бабушкой находилась дома, когда начался пожар. Женщина не пострадала.
Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким семьи.
«Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул Воробьев.
Накануне глава Подмосковья сообщал, что в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены 18 многоквартирных домов.
Ущерб нанесен 13 зданиям в Котельниках, двум — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе.
По словам Воробьева, специалисты уже оценивают ущерб и объем восстановительных работ. После этого определят подрядчиков. Там, где повреждения незначительные, ремонт сделают силами муниципалитетов и управляющих компаний, добавил губернатор.
Ранее мэрия Москвы попросила водителей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА.