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Армия

В результате атаки БПЛА в Подмосковье погибла восьмилетняя девочка

Губернатор Воробьев: ребенок погиб при пожаре из-за атаки БПЛА в Раменском
РИА Новости

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале о гибели восьмилетней девочки при пожаре в результате атаки БПЛА.

Воробьев рассказал, что девочка вместе с бабушкой находилась дома, когда начался пожар. Женщина не пострадала.

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким семьи.

«Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул Воробьев.

Накануне глава Подмосковья сообщал, что в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены 18 многоквартирных домов.

Ущерб нанесен 13 зданиям в Котельниках, двум — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе.

По словам Воробьева, специалисты уже оценивают ущерб и объем восстановительных работ. После этого определят подрядчиков. Там, где повреждения незначительные, ремонт сделают силами муниципалитетов и управляющих компаний, добавил губернатор.

Ранее мэрия Москвы попросила водителей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА.

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