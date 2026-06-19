Губернатор Подмосковья назвал число поврежденных домов при атаке БПЛА

В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены 18 многоквартирных домов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что 13 зданий пострадали в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе.

По словам Воробьева, специалисты уже оценивают ущерб и объем восстановительных работ. После этого определят подрядчиков. Там, где повреждения незначительные, ремонт сделают силами муниципалитетов и управляющих компаний, добавил губернатор.

Глава Подмосковья также сообщил, что в Раменском из-за пожара, возникшего в результате атаки украинских дронов, не выжила восьмилетняя девочка. Ребенок находился дома с бабушкой, женщина не пострадала. Губернатор выразил соболезнования семье и пообещал оказать всю необходимую помощь. По его словам, для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты.

Ранее мэрия попросила водителей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА.