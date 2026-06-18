Мэрия попросила водителей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА

Москвичей предостерегли от остановок на МКАД после атаки дронов на Москву

Водителям запретили останавливаться на МКАД без крайней необходимости. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Остановка на проезжей части или обочине создает аварийную ситуацию, мешает проезду спецтехники и работе городских служб. Важно: все участки МКАД оборудованы камерами фотовидеофиксации. Любая остановка в запрещенном месте автоматически фиксируется — постановление о штрафе будет направлено владельцу транспортного средства», – говорится в публикации.

В Дептрансе также попросили водителей быть внимательными во время движения, следить за знаками и не создавать помех на магистрали.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. Тогда Дептранс объявил о массовых перекрытиях на МКАД.

Собянин также сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее многокилометровая пробка парализовала Москву и МКАД.