Собянин рассказал, сколько БПЛА сбили на подлете к Москве за день

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников», — говорится в публикации.

По словам Собянина, разрушений и пострадавших нет.

19 июня в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских БПЛА самолетного типа в период с 8:00 до 14:00 мск над территорией России, включая Московский регион, а также над акваторией Черного моря.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост интенсивности атак украинских беспилотников на Москву связан с катастрофическим положением ВСУ на фронте. Он также отметил высокую эффективность работы российских систем ПВО. Подробнее о том, как Московский регион пережил атаки в последние дни и что ответили на это российские власти, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ТЭК и ОПК Украины.