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Армия

Украинские СМИ сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-22М3

«Страна.ua» сообщила о вылете четырех Ту-22М3, которые могут нести ракеты
Телеграм-канал rian_ru

Вооруженные силы России подняли в воздух четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

По информации издания, вылет четырех самолетов был зафиксирован с аэродрома «Оленья» в Мурманской области. Как отмечает «Страна», цель вылета в настоящее время неизвестна. При этом издание указывает, что Ту-22М3 могут использоваться в качестве носителей ракет Х-22 и Х-32.

Вечером 16 июня в украинских воздушных силах сообщили, что бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВВС Украины разбился в Хмельницкой области. Там уточнили, что инцидент произошел около 19:00 мск.

Как заявили в ВВС, экипаж самолета, состоящий из пилота и штурмана, выполнял задание в регионе. В результате произошедшего они не выжили.

14 июня руководитель оперативной рабочей группы по вопросам Украины при Министерстве обороны Нидерландов, полковник Симон Вуда заявил, что Нидерланды работают над планом, который позволит «постоянно и непрерывно» поддерживать ВСУ в течение следующих трех лет.

Ранее в ВВС Украины подтвердили крушение Су-24 в Хмельницкой области.

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