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Армия

Кабмин Украины решил защитить солдат от лудомании

Кабмин Украины: военным будет ограничен доступ к азартным играм
Davizro Photography/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Украины приняло постановление, защищающее военнослужащих и их семьи от рисков и последствий лудомании. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства цифровой трансформации республики.

В публикации отмечается, что военным на законодательном уровне ограничат доступ к азартным играм на время военного положения.

Мера была разработана совместно с министерством обороны Украины, в настоящий момент ведется техническая подготовка ее реализации.

В минцифре рассказали, что при регистрации или авторизации в онлайн-казино система будет проверять пользователя по реестру лиц, которым ограничен доступ, и реестру военнослужащих. Если человек есть в одном из них, то доступ к сайту ему будет заблокирован.

В правительстве республики считают, что подобная мера защитит военных от негативных последствий игровой зависимости.

По словам депутат Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, лудоманией страдают около 90% личного состава ВСУ на передовой.

Ранее в России закрыли связанное с ВСУ подпольное казино.

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