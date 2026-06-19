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Армия

Власти Запорожской области предупредили о высокой дроновой опасности

Балицкий: высокая активность БПЛА ВСУ фиксируется над Мелитополем, работает ПВО
Evgeniy Maloletka/AP

Угроза атаки украинских беспилотников зафиксирована в Мелитополе и его пригородах. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в «Максе».

«Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал он.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и не вести съемку работы средств противовоздушной обороны.

17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рынок в Васильевке Запорожской области, в результате чего пострадали пожилые мужчина и женщина.

14 июня Балицкий сообщил, что в Запорожской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов поврежден ряд ключевых энергетических объектов, что привело к частичному ограничению электроснабжения. По его данным, оперативные службы уже провели оценку ущерба и определили объем восстановительных работ.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.

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