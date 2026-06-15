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Армия

На Украине рассказали о модернизации российских «Искандеров-М»

На Украине заявили о серии модернизаций российских «Искандеров-М»
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

На Украине был опубликован анализ, в котором говорится о серии модернизаций российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель», ссылаясь на соответствующую информацию.

В публикации сказано, что бортовые системы ракет «Искандер-М» адаптированы для работы в режиме активного сканирования и обнаружения слепых зон видимости радаров системы противовоздушной обороны. Их программное обеспечение регулярно обновляется.

Кроме того, ракеты этих ОТРК получили обновленный модуль 9B899, отстреливающий ложные цели, дипольные отражатели и ловушки на финальном участке полета. Аналогичные модули, Л-504, применяются и на крылатых ракетах воздушного базирования Х-101 и крылатых ракетах «Калибр».

«В новых версиях ракет выпуска после 2023-2024 годов используется более быстрый процессор для обработки изображений, полученных оптической головкой самонаведения, что повышает вероятность распознавания цели, ее обнаружение и поражение», — отмечается в публикации.

Также канал пишет, что доля российских электронных компонентов в ракетах увеличилась до 90%.

1 июня глава офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что Россия располагает более опасным для Украины оружием, чем ракетный комплекс «Орешник».

Ранее в США назвали «Искандер-К» серьезной угрозой для ключевых целей НАТО.

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