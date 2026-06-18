Трамп призвал прекратить все бои на Ближнем Востоке

Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к полному прекращению военных действий на Ближнем Востоке, в том числе на территории Ливана. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, прекращение конфликтов необходимо для формирования благоприятной обстановки, в которой Вашингтон и Тегеран смогут провести переговоры и заключить итоговое соглашение.

«Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения «Хезболла» и Израиля», — добавил американский лидер.

Он также отметил, что рынки положительно отреагировали на текущую ситуацию: цены на нефть пошли вниз, а фондовые индексы продемонстрировали рост.

В ночь на 18 июня между США и Ираном был подписан меморандум, предусматривающий завершение вооруженного конфликта, который начался 28 февраля. Документ обязывает обе стороны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также отказаться от вмешательства во внутренние дела.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что меморандум в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее премьер Израиля отказался выводить войска из южного Ливана.