Трамп призвал прекратить все бои на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к полному прекращению военных действий на Ближнем Востоке, в том числе на территории Ливана. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
По словам главы Белого дома, прекращение конфликтов необходимо для формирования благоприятной обстановки, в которой Вашингтон и Тегеран смогут провести переговоры и заключить итоговое соглашение.
«Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения «Хезболла» и Израиля», — добавил американский лидер.
Он также отметил, что рынки положительно отреагировали на текущую ситуацию: цены на нефть пошли вниз, а фондовые индексы продемонстрировали рост.
В ночь на 18 июня между США и Ираном был подписан меморандум, предусматривающий завершение вооруженного конфликта, который начался 28 февраля. Документ обязывает обе стороны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также отказаться от вмешательства во внутренние дела.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что меморандум в будущем ляжет в основу новых договоренностей.
Ранее премьер Израиля отказался выводить войска из южного Ливана.