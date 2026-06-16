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Общество

Британия намерена поставить Украине обогащенный уран $280 млн

Британия решила два года поставлять Украине обогащенный уран для АЭС
Павел Лисицын/РИА Новости

Великобритания намерена в течение следующих двух лет обеспечивать электроэнергией АЭС (атомные электростанции) Украины. Об этом сообщает канцелярия главы премьера Соединенного Королевства Кира Стармера.

В пресс-релизе уточняется, что речь идет о продлении прошлого двухлетнего соглашения о снабжении Киева ядерном топливом. Теперь в рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

В канцелярии отметили, что этот шаг имеет решающее значение для энергетической безопасности республики. «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны.

Согласно заявлению, поставки поддержат британский экспорт и обеспечат работой сотрудников перерабатывающего завода Urenco на северо-западе Англии.

В пресс-релизе также говорится, что на саммите G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) во Франции Стармер объявит о новых антироссийских санкциях. Это усилит давление на РФ.

Ранее СМИ узнали судьбу обогащенного урана Ирана.

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