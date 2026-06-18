Во Франции напали на завод по производству дронов для Украины

Parisien: во Франции был атакован завод по производству дронов для Украины

Завод французской компании Delair, который занимается производством беспилотников для нужд Украины, в начале июня подвергся атаке. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники.

«Первого июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова», — указывается в публикации.

По информации издания, на кадрах с камер наблюдения зафиксирована группа лиц. Прокуратура Тулузы инициировала расследование по факту повреждения имущества способом, представляющим общественную опасность.

Спустя несколько дней у того же предприятия задержали мужчину, который, как сообщила парижская прокуратура, снимал на камеру прототип дрона. Ему предъявлено обвинение в шпионаже.

В мае Министерство обороны России обнародовало данные о том, в каких странах Европы изготавливаются дроны для Вооруженных сил Украины. Согласно информации российского оборонного ведомства, предприятия по сборке беспилотников расположены в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Комплектующие для данных аппаратов, как установило МО РФ, поставляются из Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиля и Турции.

Ранее Британия пообещала Украине 150 тысяч беспилотников к концу года.