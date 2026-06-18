Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Во Франции напали на завод по производству дронов для Украины

Parisien: во Франции был атакован завод по производству дронов для Украины
Shutterstock

Завод французской компании Delair, который занимается производством беспилотников для нужд Украины, в начале июня подвергся атаке. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники.

«Первого июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова», — указывается в публикации.

По информации издания, на кадрах с камер наблюдения зафиксирована группа лиц. Прокуратура Тулузы инициировала расследование по факту повреждения имущества способом, представляющим общественную опасность.

Спустя несколько дней у того же предприятия задержали мужчину, который, как сообщила парижская прокуратура, снимал на камеру прототип дрона. Ему предъявлено обвинение в шпионаже.

В мае Министерство обороны России обнародовало данные о том, в каких странах Европы изготавливаются дроны для Вооруженных сил Украины. Согласно информации российского оборонного ведомства, предприятия по сборке беспилотников расположены в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Комплектующие для данных аппаратов, как установило МО РФ, поставляются из Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиля и Турции.

Ранее Британия пообещала Украине 150 тысяч беспилотников к концу года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!