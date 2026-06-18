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Армия

Военный эксперт рассказал, какие дроны использовал Киев для атаки на Москву

Военэксперт Кнутов: для атаки на Москву Киев использовал дроны НАТО
Inna Varenytsia/Reuters

Киев уже второй раз использует реактивные дроны «Барс» для атак на Московский регион. Об этом в интервью aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Барс» — это относительно новый дрон. Его разработала Германия. Первое его применение было буквально в мае, через несколько дней после празднования Дня Победы. Главная особенность этих дронов заключается в том, что в них используют реактивные двигатели», — отметил Кнутов.

По его словам, министр обороны Германии Борис Писториус буквально лично одобрил удары по территории РФ этими беспилотниками.

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на столицу.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак беспилотников в аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее в Совфеде прокомментировали налет на Москву фразой «потуги напрасны».

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