«Призываем не тормозить»: что происходит на МКАД и других дорогах Москвы после атаки дронов

На фоне массированной атаки дронов на Москву, в том числе на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), и пожара на рынке «Садовод» на прилегающих улицах и дорогах образовались крупные пробки. Перекрыта часть МКАД. В Ярославле закрыто движение в сторону Москвы по шоссе, рядом с которым расположен местный НПЗ. О ситуации на дорогах – в материале «Газеты.Ru».

ВСУ в минувшую ночь атаковали Москву и Московскую область почти двумя сотнями беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московского НПЗ в Капотне удалось достичь нескольким вражеским беспилотникам .

«Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал градоначальник.

Также Собянин сообщил о падении обломков дронов на торговый комплекс «Садовод» .

На видео, которые публикуют в соцсетях очевидцы происшествия, видно, что над «Садоводом» поднимаются густые клубы черного дыма.

Из-за атаки утром было перекрыто движение на ряде участков МКАД на юго-востоке Москвы,

изменены маршруты автобусов, а на дорогах возникли крупные пробки. В частности, московский дептранс в 8:06 мск сообщил в своем Telegram-канале, что движение временно перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой.

Также движение закрыли на Волгоградском проспекте по направлению в область, на Новорязанском шоссе в центр, в районе дома 56 по улице Привольной в микрорайоне Жулебино. Кроме того, было перекрыто движение на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе.

Затем на МКАД закрыли движение на 19-м, 11-м и 25-м километрах, во 2-м Капотнинском проезде. Полностью перекрыты улицы, проходящие по периметру московского НПЗ, – в частности улица Капотня. Закрыто движение и по улице Верхние Поля, ведущей в район Марьино, а также по Чагинской.

По состоянию на 10:30 мск часть перекрытий сняли: восстановлено рабочее движение на 19-м и 25-м километрах МКАД. На 16-м километре этой трассы движение рабочее, заверили в московском дептрансе и призвали водителей не останавливаться на МКАД.

«На месте работают машины оперативных служб. Призываем водителей не создавать помех движению, не тормозить и не останавливаться в потоке », — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Маршруты автобусов временно изменены в районе Капотня: 436 идут по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте, с694 идут по МКАД с разворотом на 15 километре МКАД, без заезда на улицу Верхние Поля; с744 идут по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк; 739к идут по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе; 739в разворачиваются на улице Энергетиков», — указали в дептрансе.

По данным сервиса Яндекс Карты на 10:35 мск, уровень загруженности дорог в Москве оценивается в четыре балла. На внешней стороне МКАД наблюдается пробка длиной более 4,5 км от пересечения с Каширским шоссе до автовокзала «Южные Ворота».

Пользователи сервиса жалуются на пробки, возникшие при выезде на МКАД из прилегающего к нему подмосковного города Дзержинского, и делятся в комментариях на карте способами объехать затор.

На Бесединском шоссе в Москве также образовалась многокилометровая пробка.

«В сторону МКАД скопились десятки автомобилей. По словам очевидцев, движение на Бесединском шоссе серьезно затруднено», – говорится в публикации Telegram-канала «Моя Москва».

Атаке беспилотников подверглась и Московская область . В частности, в Электростали одним из ее последствий стал сгоревший автомобиль, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Ярославле из-за вражеской атаки перекрыто движение автотранспорта в сторону Москвы . Это сделано в целях безопасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной»,

— указал он.

Налет 18 июня – не первая крупная атака дронов на Московский регион за последние дни. В частности, 17 июня ПВО перехватила 25 украинских дронов, а в ночь на 16 июня над регионом было уничтожено почти 90 беспилотников. Пожар возникал и на НПЗ в Капотне, но тогда его удалось оперативно потушить.