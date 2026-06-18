Министр обороны РФ проверил группировку войск «Север»

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Белоусов в ходе рабочей поездки проинспектировал группировку войск «Север». На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке», — говорится в сообщении ведомства.

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Белоусову о продвижении сил группировки в зоне ответственности.

В феврале Белоусов проинспектировал группировку войск «Юг» и провел совещание на командном пункте одного из соединений. В оборонном ведомстве уточнили, глава Минобороны заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск. Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны о ходе наступательных действий и характере действий противника.

16 января Белоусов проинспектировал группировку «Запад».

Ранее минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области.