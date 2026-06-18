ВСУ атаковали тепловоз в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в Max, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тепловоз с помощью беспилотников.

Он уточнил, что на территории двух коммерческих объектов произошло возгорание.

«Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться», — поделился Слюсарь.

Глава региона добавил, что атака на Ростовскую область продолжается, в регионе действует сигнал беспилотной опасности.

18 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали мама и две ее дочери 10 и 11 лет.

По его словам, дрон-камикадзе атаковал автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Ковальчук уточнил, что обе девочки получили ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии. Детей госпитализировали.

Накануне в селе Замостье Белгородской области женщина пострадала в результате удара FPV-дрона по автомобилю.

В результате удара женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения руки и ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Белгородской области от удара дрона в частном доме пострадали ребенок и взрослый.