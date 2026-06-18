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Армия

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области

Врио губернатора Ковальчук: дрон ВСУ атаковал машину с мамой и двумя дочками
Valentyn Ogirenko/Reuters

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил в своем канале в мессенджере Max, что украинский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали мама и две ее дочери 10 и 11 лет.

По его словам, дрон-камикадзе атаковал автомобиль в селе Чуровичи Климовского района.

«Дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками 10 и 11 лет. Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно», — поделился глава региона.

Ковальчук уточнил, что обе девочки получили ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии. Детей госпитализировали.

Накануне в селе Замостье Белгородской области женщина пострадала в результате удара FPV-дрона по автомобилю.

В результате удара женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения руки и ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что несколько сотен квартир и домов получили повреждения в результате атаки ВСУ на Белгородской округ Белгородской области. За сутки в Белгородском округе по более чем 20 населенным пунктам было выпущено семь боеприпасов в ходе трех обстрелов и нанесены удары 30 беспилотников.

Ранее в Белгородской области от удара дрона в частном доме пострадали ребенок и взрослый.

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