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Армия

Минобороны России заявило об ударах по целям в ДНР и Харьковской области

Минобороны: ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА ВСУ
Минобороны России

Экипажи воздушно-космических сил России нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции по пунктам дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике и Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В публикации отмечается, что было подтверждено успешное поражение пунктов временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе населенного пункта Николаевка и 63-й отдельной мобильной бригады в районе населенного пункта Щурово в ДНР, а также 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка Харьковской области.

До этого в ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 491 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа и две крылатые ракеты «Фламинго».

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.

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