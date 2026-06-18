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Армия

На подлете к Москве сбили почти 30 беспилотников

Собянин сообщил о ликвидации 28 дронов ВСУ, летевших на Москву
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают оперативные службы.

Первое сообщение об уничтожении 15 дронов Собянин опубликовал в 4:36 по мск. Через полчаса после этого мэр сообщил о еще семи сбитых беспилотниках. В 5:21 он написал об отражении атаки еще шести вражеских БПЛА.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Это уже не первая массированная атака на столичный регион за последние дни. 17 июня, система ПВО перехватила 25 дронов. В ночь на 16 июня над регионом было уничтожено почти 90 украинских беспилотников. Тогда, по данным властей, пострадали шесть человек, среди них 13-летняя девочка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские дроны совершили налет на Новороссийск.

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