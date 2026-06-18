На подлете к Москве сбили 15 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов, добавил мэр.

В Росавиации сообщили, что во всех аэропортах российской столицы введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево.

17 июня Собянин заявил, что силы ПВО сбили 25 беспилотников, летевших в сторону Москвы. В ночь на 16 июня над Московским регионом сбили почти 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Из-за атаки произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее украинские дроны совершили налет на Новороссийск.