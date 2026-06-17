РИА Новости: ВСУ используют по два дрона для поджога домов мирных жителей

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют по два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) для поджога домов мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя села Покровки Очаковского района Николаевской области.

«Один [дрон] заряд сбрасывает, пробивает крышу. Второй прилетает, потом поджигает, «зажигалки» бросает», — сказал мужчина.

По словам жителя села, ВСУ подобным образом сожгли его дом. В тот момент он «только вышел из душа». В результате мужчине и его семье едва удалось спастись из здания, отметил пострадавший.

15 июня командир штурмового батальона 1194-го полка «Южной» группировки войск с позывным «Крупный» сообщил, что оставшиеся в Константиновке жители оказывают помощь российским военнослужащим, принося им воду и продукты питания. Он отметил, что группа мирных жителей, которая помогала российским военнослужащим, уже была выведена в более безопасный район.

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