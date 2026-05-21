В Китае заявили о поворотном моменте в СВО

Уничтожение американского F-16 российским истребителем Су-35 стало поворотным моментом в специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение высказали в китайской газете Sohu.

«Это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев», — говорится в публикации.

В издании отметили, что для Украины потеря F-16 — это не просто потеря истребителя, а «тяжелый удар по и без того слабым ВВС». По данным Sohu, на вооружении у украинской армии сейчас всего около 30 истребителей F-16. Их эксплуатация затруднена из-за дефицита запасных частей и слабой подготовки личного состава.

Китайские журналисты указали, что Воздушно-космические силы (ВКС) России, которые имеют численное и качественное превосходство в сравнении с украинскими, удерживают инициативу в воздухе. По их словам, сбитие F-16 истребителем Су-35 наглядно демонстрирует эффективность российских авиационных ракет большой дальности.

15 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале, что российский истребитель Су-35 в ходе воздушного боя над Сумской областью подбил F-16 Вооруженных сил Украины. В сторону вражеского самолета была выпущена ракета класса «воздух-воздух». Подпольщик уточнил, что украинский самолет начал маневр уклонения, но не успел. Местные жители сообщили, что слышали сильный взрыв. После удара истребитель F-16 был «разорван пополам», обломки упали в поля.

Ранее военкоры сообщили, что российский Су-57 сбил самолет-разведчик ВСУ Saab 340.