При атаке ВСУ на Белгородский округ повреждены более 230 квартир и домов

В Белгородском округе при атаке ВСУ повреждены более 230 квартир и домов

Несколько сотен квартир и домов получили повреждения в результате атаки ВСУ на Белгородской округ Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Там рассказали, что за последние сутки в Белгородском округе по поселкам Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, Северный, сёлам Беловское, Бессоновка, Красный Октябрь, Крутой Лог, Наумовка, Никольское, Новая Нелидовка, Отрадное, Репное, Севрюково, Старая Нелидовка, Шагаровка и Ясные Зори выпущено семь боеприпасов в ходе трех обстрелов и нанесены удары 30 беспилотников.

«Повреждены 6 социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, более 230 квартир и частных домов, складское и техническое помещения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Белгороде в результате детонации повреждены остекление в 38 многоквартирных и четырех частных домах, также повреждения есть в одном социальном и шести коммерческих объектах.

Накануне украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в Белгороде. Однако боевая часть аппарата не сдетонировала.

Ранее дрон упал на дом под Белгородом.