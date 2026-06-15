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Армия

В Деснянском районе украинской столицы киевляне вышли против сотрудников ТЦК

В Киеве произошли столкновения местных жителей с сотрудниками ТЦК
Национальная полиция в Полтавской области

В Деснянском районе столицы Украины произошел массовый конфликт жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом, ссылаясь на местные паблики, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

По имеющейся информации, прохожие заступились за молодого человека, которого пытались «бусицифицировать» сотрудники ТЦК. После этого место происшествия прибыли многочисленные сотрудники полиции. Их встретили осуждающими криками и громким свистом. Между полицией и горожанами произошли столкновения. Известно о применении правоохранителями газа.

В итоге, сотрудникам ТЦК удалось увезти с собой молодого человека. Но противостояние между полицейскими и киевлянами продолжается.

11 июня стало известно, что в украинском Николаеве молодой человек в одиночку избил трех сотрудников ТЦК, которые собирались увезти его отца.

Мобилизация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года и регулярно продлевается. Власти ужесточают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях регулярно появляются ролики с принудительным задержанием граждан военкомами или с конфликтами между сотрудниками ТЦК и местными жителями. Из-за острой нехватки бойцов рейды проводят все чаще, а мужчины пытаются любыми способами выбраться из страны, порой с риском для жизни.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК применили силу к инвалиду.

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