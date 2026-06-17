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Армия

Украинские войска сожгли село и заповедный лес в Херсонской области

Мирошник: ВСУ почти полностью уничтожили село и заповедный лес под Херсоном
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Херсонской области ВСУ почти полностью уничтожили село Покровка и заповедный лес поблизости. Об этом рассказал местный житель, слова которого РИА Новости передал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Они его уничтожили, даже никакого сомнения нет», — подчеркнул мужчина.

Местный житель уточнил, что украинские войска сначала атаковали пекарню, школу, сельсовет, а затем переключились на дома. По его словам, лес вокруг населенного пункта почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с БПЛА ВСУ.

Как отметил мужчина, дроны уничтожили и его дом. Он получил тяжелое ранение и в настоящее время находится в пансионате.

При этом в Покровке еще остались люди, в том числе раненые, которые не могут выехать из-за атак ВСУ на дорогах.

«В селе они терроризируют население. То, которое там осталось. Там осталось человек десять, наверное, на все село», — добавил местный житель.

По его словам, остальные разъехались, а часть живет в пансионате для временно перемещенных лиц.

Накануне в Курской области украинские беспилотники ударили по приграничным районам региона. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что один БПЛА атаковал автомобиль в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате пострадал 46-летний мужчина, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма.

Другой удар произошел рядом с частным домом. В результате был ранен 59-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения.

Ранее Мирошник заявил о признаках военного преступления в атаке ВСУ на магазин в Курской области.

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