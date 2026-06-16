Дроны ВСУ атаковали приграничные районы Курской области

Хинштейн: в Курской области два человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ

В Курской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по приграничным районам региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что один беспилотник ВСУ ударил по автомобилю в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате пострадал 46-летний мужчина, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма.

Другой удар был сделан рядом с частным домом. В результате был ранен 59-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения.

«Пострадавшим оказана первая медпомощь, госпитализируем их в Курскую областную больницу», — добавил Хинштейн.

Накануне глава региона сообщал, что в Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины пострадали шесть человек. За сутки с 09 утра 14 июня по 09 утра 15 июня в области было сбито 93 украинских беспилотника, еще 27 раз БПЛА ВСУ атаковали российскую территорию взрывными устройствами, 96 раз противник применил артиллерию по отселенным районам.

Ранее Мирошник заявил о признаках военного преступления в атаке ВСУ на магазин в Курской области.